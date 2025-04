Nuova rotonda in viale d’Annunzio. E al via il restyling delle strade

Si gira in tondo al Marano dove ieri è entrata in funzione la nuova rotonda all’incrocio tra viale d’Annunzio e viale Angeloni. Sarà la porta nord della città. Per vedere completati i lavori bisognerà attendere la fine di maggio. Intanto l’amministrazione comunale ha approvato il piano di interventi per la manutenzione straordinaria delle strade per il 2025. L’investimento complessivo ammonta a un milione e 712mila euro. L’amministrazione ha deciso di attuare il piano chiedendo il finanziamento tramite un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Le strade che beneficeranno degli interventi più significativi sono numerose. Tra queste ci sarà viale Oriani, oggetto di risanamento lungo il tratto che va da viale Pellico a viale Giacosa. In piazzale Saba (tra i viali D’Azeglio e Fucini, lungo viale Oriani) si interverrà per il ripristino su tutta la superficie, per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area. Anche viale dell’Industria verrà completamente rinnovato. Oltre alla pavimentazione ci sarà un adeguamento strutturale per garantire una viabilità sicura e duratura.

Un altro viale che richiede particolare attenzione è viale Lazio, in Paese. Qui saranno effettuati interventi nel tratto compreso tra i dossi, una zona particolarmente usurata che comporterà un particolare ripristino della pavimentazione stradale. In viale Puglia, invece, si procederà con lavori localizzati su alcuni tratti dove la pavimentazione necessita di interventi. Il viale Ionio, come anche viale Anacapri, sarà oggetto di interventi su tutta la sua lunghezza. Anche viale Nicastro, viale Lodi, viale Monza, viale Como e viale Licata sono stati inclusi nel piano di intervento.