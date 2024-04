Nuova rotonda, partono i lavori

Al via i lavori per la costruzione definitiva della rotatoria di Domagnano. La prima fase sperimentale si era conclusa a luglio 2023 ed il tempo trascorso ha consentito ai tecnici dell’Azienda di Stato per i Lavori pubblici di monitorare i flussi veicolari e studiare la soluzione più ottimale ed efficace. Martedì la squadra viabilità dell’Aaslp, sotto la direzione lavori dei tecnici, darà inizio ai lavori. "Ci scusiamo con gli utenti per il disagio che arrecheremo alla circolazione durante l’esecuzione del cantiere – dice il direttore dell’Aaslp, Giuliana Barulli – Si era pensato di chiudere la circolazione del bivio, impedendo l’attraversamento della superstrada a tutti i veicoli in uscita da via Ottava Gualdaria, ma dopo un’analisi i tecnici sono riusciti a garantire l’attraversamento, almeno in una prima fase".