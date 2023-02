"Nuova scogliera per proteggere il porto"

L’onda stavolta l’hanno creata loro. Una cinquantina tra pescatori (in maggioranza) e diportisti sono stati ricevuti in municipio dal sindaco Filippo Giorgetti. Tema: la messa in sicurezza del porto, divenuta non rinviabile dopo le recenti tre pesanti mareggiate registrate negli ultimi quattro mesi, con danneggiamenti e barche (da diporto) affondate nella parte monte del porto. Sala consiliare gremita come non si vedeva da tempo, con il sindaco che ha dato l’annuncio tanto atteso: gara d’appalto e affidamento dei lavori per un ’pennello’ di scogliere a protezione dell’imboccatura portuale entro novembre; 4-5 mesi per i lavori, e porto sicuro già per l’estate 2024. Un intervento da circa due milioni di euro, 850mila provenienti da finanziamento regionale. "Bellissimo e partecipato incontro, con marinai e diportisti – commenta Giorgetti –. Il progetto è stato avviato da tempo, i fondi regionali sono già stanziati, la rimanente somma viene dall’amministrazione comunale, che l’ha prevista nel bilancio triennale delle opere pubbliche. Prevediamo di concludere l’iter in questi mesi, facendo la gara d’appalto a novembre, avviando i lavori da terminare in alcuni mesi". L’intervento si basa sulla proposta progettuale firmata dall’ingegner Mancinelli, già progettista di numerosi porti in Adriatico, che prevede il prolungamento del molo di levante, lato...