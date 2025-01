"Nuova scogliera, si accumulano fanghi"

Bene i lavori della nuova scogliera a protezione del portocanale dalle mareggiate, gli effetti positivi sulle barche ormeggiate nel porto si sono già visti in occasione di alcune burrasche. Purtroppo sembrano esserci anche alcuni effetti negativi, a partire dall’ammasso di una certa quantità di sabbia e limi nella zona dell’imboccatura, lato Bellaria, che hanno ridotto l’acqua del fondale". E’ la fotografia che fanno alcuni pescatori veterani. "Sono impressioni ricavate maniera estemporanea – spiega uno degli interessati – sbirciando le profondità che indica la strumentazione di bordo, lo scandaglio. Andranno verificate in maniera più puntuale. Ma la sensazione è che all’ingresso, dove prima c’erano quasi quattro metri di acqua con media marea, adesso ce ne siano poco più di due".

Va anche detto che, una volta rimosse le boe di segnalazione temporanea installate dalla ditta marchigiana alla quale è stato affidato l’intervento di protezione del porto, con prolungamento del molo lato Igea Marina di un’ottantina di metri, barche e pescherecci potranno entrare in porto in maniera più diretta (al centro del canale), dove in genere c’è più acqua di fondale rispetto ai lati.

La possibilità che la nuova scogliera che protegge il porto riducendo, se non chiudendo del tutto, l’impatto delle burrasche (in particolare quelle di bora, le peggiori, e di scirocco) sull’imboccatura, ha un risvolto negativo. Che era stato messo in conto in fase di progettazione. Lo stesso progettista, ingegner Alessandro Mancinelli, su queste colonne, aveva parlato della possibilità di accumuli di fanghi e limi, in caso di mareggiate, nei pressi della scogliera. Accumuli che si è peraltro previsto di rimuovere con il periodo intervento di dragaggio affidato dall’amministrazione comunale.

Dopo l’ultima mareggiata "non si è mosso niente – aveva rilevato Mancinelli lo scorso ottobre – gli scogli sono rimasti dov’erano stati piazzati. Siamo soddisfatti". Lo stesso in occasione di burrasche successive, nel tardo autunno. Proprio in questi giorni sono previsti sopralluogo per il monitoraggio del fondale del fiume Uso al porto, in modo di realizzare la annuale mappatura con i vari punti di profondità, e decidere dove è necessario un maggiore lavoro della draga. L’intervento da 2,4 milioni di euro per il prolungamento del molo di Igea con il nuovo ’pennello’ ha visto la posa di ben 25mila tonnellate di massi ciclopici. La base della nuova scogliera è piramidale, larga una trentina di metri sulla punta esterna, circa venticinque verso la riva. Sopra sarà realizzata una passeggiata.