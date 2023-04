Nuova scuola in via Bellini al posto del centro tennis "Scelta sbagliata, traffico in tilt ogni giorno"

"L’amministrazione ha deciso di cancellare l’ex centro tennis Maf di via Bellini per lasciare posto a una nuova scuola: una scelta sbagliata, fatta solo perché il Comune era già in possesso di quei terreni, che porterà a quotidiani intasamenti del traffico all’entrata e all’uscita degli scolari". Lo afferma il consigliere di opposizione Alessandro Berardi (Civici di Bim). "Manca progettualità e visione di città – insiste –. Che bisognerebbe avere per poi cercare i finanziamenti. In questo e in altri casi si è fatto l’opposto". Per il progetto ex centro tennis il Comune ha ottenuto dai fondi nazionali del Pnrr ben 4,3 milioni di euro. La nuova scuola primaria verrà completata nel 2026, e prenderà il posto, ha spiegato l’amministrazione comunale, delle attuali e vetuste Pscoli e Carducci. "Comprendo l’opportunità fornita dai fondi Pnrr – continua Berardi – ma se manca un criterio il rischio più che concreto è quello di prendere tanti soldi per poi ritrovarsi con una città completamente scollegata, e con problemi di viabilità non da poco. Dopodiché si dovranno spendere ulteriori risorse pubbliche per rimediare". "Non oso immaginare – chiosa Berardi – il caos stradale che ci sarà nel momento in cui usciranno i ragazzi dall’Istituto comprensivo di via Zeno e dalla vicina nuova scuola".