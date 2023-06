Nuova scuola: nodo trasporti per gli studenti in trasferta

In attesa di assegnare i lavori (il bando scade il 10 luglio) per la realizzazione della nuova scuola primaria Repubblica, l’amministrazione comunale deve fare i conti ora anche con le spese aggiuntive per l’operazione di trasferimento di 250 alunni in altre sedi, a partire da settembre. Tra qualche settimana partiranno i lavori di demolizione dell’attuale plesso scolastico, poi in autunno partirà il cantiere vero e proprio (costo 6 milioni di euro circa). Nel frattempo tutta la popolazione scolastica si trasferirà da settembre in parte nei locali delle scuole secondarie di primo grado (medie) Filippini in zona stadio e, in parte minore, alla scuola primaria Carpignola, sempre a poche centinaia di metri dalla zona stadio. Chi pagherà lo scuolabus per tutti i bambini che dovranno trasferirsi dalla zona Casette e Violina, nei pressi di piazza Repubblica, alla zona stadio? A Palazzo Mancini sono già iniziati i primi ragionamenti. "Stiamo lavorando per capire quanti bambini effettivamente dovranno spostarsi – spiega la sindaca Franca Foronchi – e quanti invece non utilizzeranno il servizio. Crediamo comunque che l’intervento sarà da considerare per numerosi alunni, ma attendiamo di capire bene la spesa che andrà sostenuta dall’amministrazione comunale". Poi specifica: "Andremo certamente incontro alle famiglie e cercheremo di azzerare il costo del servizio, ma al momento vogliamo capire bene la portata di tale spesa per un Comune come il nostro che è impegnato in tanti cantieri ed interventi pubblici, abbiamo appena concluso via Garibaldi ed anche lì abbiamo speso circa 300mila euro".

Dunque se ne saprà di più nelle prossime settimane. Intanto sale l’attesa per un cantiere che cambierà volto al centralissimo quartiere di piazza Repubblica. La nuova scuola, come già ampiamente ribadito, sarà all’avanguardia con spazi verdi, palestra, mensa, aule con tutti i comfort ed avrà appunto una fisionomia ben diversa da quella attuale. Il bando scadrà il 10 luglio e poi l’iter burocratico per l’assegnazione dei lavori dovrebbe portare all’inizio del cantiere per ottobre. Nel frattempo sono iniziati i lavori di trasferimento dei materiali (banchi, mobili) dell’attuale plesso scolastico che andrà demolito entro fine estate.

Luca Pizzagalli