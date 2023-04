Nuova sede Anpi al centro Monte Vici

Durante le celebrazioni per la Liberazione, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede Anpi Cattolica-San Giovanni in Marignano nel centro sociale ‘Monte Vici’ in via Torconca. La struttura, messa a disposizione da Auser, sarà condivisa con le associazioni Annmi e Combattenti e Reduci di guerra. All’inaugurazione sono stati presentati anche il nuovo vessillo e l’avvio della creazione di un ‘biblioteca resistente’ ed il progetto nazionale ‘Sono rose, fioriranno’. Assegnato, inoltre, il premio Arti espressive ‘Mario Cstelvetro’ alla classe 5^A del plesso Repubblica dell’istituto comprensivo di Cattolica.