Nuova sede, l’Unione compra l’immobile nel complesso ex Ghigi

L’ Unione della Valconca ha deciso, con voto a maggioranza del consiglio, e con soli due voti contrari, l’acquisizione della nuova sede dell’Unione, che sarà ospitata nell’immobile sito in via Colombari 68/E, nel Comune di Morciano. "Questo importante passo è stato compiuto dopo un’attenta analisi delle disponibilità finanziarie, derivanti dall’avanzo di amministrazione libero – spiega l’ente – dalle entrate relative alla concessione Rsa e dai risparmi sui costi di locazione grazie al recesso dall’affitto dell’immobile di Sant’Andrea in Casale. L’immobile oggetto dell’acquisizione si trova all’interno del complesso ex-Ghigi, un’area di riqualificazione urbana nel Comune di Morciano, per la quale il Comune detiene la titolarità, in seguito ad un accordo di programma". L’immobile è stato scelto come sede dell’Unione grazie alla sua ampia superficie di circa 330 metri quadrati, che si andrà a sommare a quella già acquistata dal Comune di Morciano portando la superficie a disposizione dell’Unione a circa 500 mq. "L’acquisto a un prezzo di 1.254,10 euro al metro quadrato – spiega ancora l’Unione – è risultante dall’accordo di programma, ed è stato considerato vantaggioso dai sindaci dell’Unione. La nuova sede dell’Unione andrà ad affiancarsi, all’interno dello stesso edificio, alle sedi dell’Inps Valconca e dei carabinieri forestali". Nella nuova sede dell’Unione Valconca, inoltre, troverà posto anche il comando unico della Polizia Locale a partire dal mese di marzo.

l.p.