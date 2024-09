Nuova sezione al nido: "Liste d’attesa azzerate"

Al nido c’è posto per tutti a Cattolica. Inaugurata la quinta sezione del nido di infanzia ’Celestina re’. "Un obiettivo raggiunto, che ci dà molta soddisfazione perché nessuna bambina o nessun bambino è rimasto fuori dagli asili nido. Abbiamo esaurito la lista d’attesa delle domande d’iscrizione", spiega l’assessore alla scuola Federico Vaccarini. "Il potenziamento del nido – continua Vaccarini – ha riguardato anche i posti sonno (dedicato al riposo dei bimbi), passati da 29 a 43". Aumentati anche gli operatori: "In tutte le 5 sezioni abbiamo garantito la presenza di tre educatrici e un’ausiliaria".

Ammonta a 600mila euro in tre anni la spesa dell’amministrazione di Cattolica per aprire la quinta sezione del nido che, come le altre, è aperta dalle 8 fino alle 16. "L’investimento sul nido di infanzia è fondamentale sia come sostegno alle famiglie – prosegue l’assessore – sia sul fronte educativo. L’asilo nido è il primo gradino del percorso di istruzione in cui si pongono le fondamentali basi per lo sviluppo psicomotorio, affettivo, sociale, cognitivo di bambini e bambine. E il supporto alle famiglie fa parte delle priorità della nostra amministrazione". Con l’apertura della nuova sezione "diamo una risposta concreta alle esigenze e istanze di tanti genitori alle prese con i ritmi lavorativi e di vita sempre più pressanti. Potenziare il servizio ha ricadute positive in termini di benessere, non solo per i bambini e le loro famiglie, ma per tutto il sistema sociale".

lu.pi.