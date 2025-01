"Nuova sezione di nido a settembre. Avremo 20 posti in più per i bimbi"

Una ventina di posti in più al nido a Santarcangelo dal prossimo anno scolastico. La giunta di Filippo Sacchetti ha lavorato fin dal suo insediamento a questo obiettivo, considerando l’alto numero di bambini esclusi dagli asili nido. Solo nell’ultimo anno le domande di iscrizione erano state 136, di cui 111 per i bimbi di famiglie residenti a Santarcangelo (che hanno la priorità) e il resto di famiglie dei comuni vicini, a fronte di 65 posti disponibili. Oltre 70 bimbi esclusi, ma poi alcuni hanno trovato posto negli asili nido privati convenzionati, nello spazio bimbi comunale e in altre strutture, e quelli in lista d’attesa sono scesi a 45.

Da settembre "si aggiungerà un’altra sezione di nido: potrà ospitare dai 15 ai 20 bimbi e ci consentirà di ridurre significativamente le liste d’attesa – dice l’assessore Luca Paganelli – Un provvedimento fondamentale soprattutto per conciliare i tempi di vita e lavoro, esigenza irrinunciabile oggi anche per una maggior parità di genere". Va nella direzione di rendere più accessibile il nido "anche la revisione delle tariffe approvata un mese fa con la rideterminazione delle quote in maniera più proporzionale per garantire così maggiore equità, a sostegno delle fasce medio-basse e in particolare delle famiglie economicamente più svantaggiate".

Altra novità da settembre: una linea bus dedicata per i bambini che frequentano la scuola elementare ‘Marino Della Pasqua’ di San Bartolo. "Andiamo a implementare in questo modo un servizio richiesto dalle famiglie già da alcuni anni, consapevoli di quanto sia importante garantire autonomia di spostamento ai bambini delle elementari". Per la nuova sezione di nido e il potenziamento degli scuolabus "stiamo cercando fondi extracomunali".