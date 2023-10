Nuova Ss16: arriva la proroga di cinque anni

Arriva la proroga per la variante alla Statale 16. Di cantieri non se ne sente parlare, ma qualcosa si muove. Il Ministero dell’ambiente ha formalmente comunicato la proroga della Via (la Valutazione di impatto ambientale) fino al 2028. In questo modo il progetto non decade, ma continua l’attesa che dura da almeno 15 anni. Il progetto è datato e l’assessore Roberta Frisoni (nella foto) torna a pressare il ministero: "Torniamo a ribadire quanto già espresso in più sedi, chiedendo di tenere in dovuta considerazione il corposo dossier di osservazioni che il Comune ha presentato diversi mesi fa. Abbiamo sottoposto una serie di proposte progettuali sostanziali, con l’obiettivo di evitare alcune evidenti criticità e di migliorare l’infrastruttura e il suo tracciato, rispondendo con maggior efficacia a esigenze ambientali, di accessibilità ed economiche". Le proposte avanzate ad Anas "sono orientate anche a tutelare i (tanti) terreni agricoli interessati dal nuovo tracciato, evitando il più possibile i frazionamenti e riducendo l’impatto di alcune opere. Allo stesso tempo vogliamo garantire l’operatività delle aziende".