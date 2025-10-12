Nuova Statale 16 al palo: "Basta parole, ora i fatti. Anas dica quanto investirà e quando inizierà i lavori"

"Il nostro territorio ha bisogno di una nuova Statale 16, che allontani il traffico dai tratti urbani, e della riqualificazione della Marecchiese. Il tempo dei dibattiti dura da oltre 30 anni: ora basta. Anas, che è proprietaria delle strade, ci dica come intende procedere e quante risorse sono stanziate per l’opera". È un fiume in piena, Jamil Sadegholvaad, sulle due grandi opere della viabilità provinciale attese da anni e ancora ferme al palo.

Stando a quello che ha spiegato Nicola Marcello, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, dopo l’incontro avuto a Roma con ii tecnici di Anas, il progetto della variante per la nuova Statale 16 è fermo da due anni e va cancellato. Secondo FdI, la variante va sostituita con un nuovo progetto, meno impattante.

"Vorrei capire perché sarebbe finito tutto in un cassetto. Anas a noi non ha comunicato nulla del genere. E mi piacerebbe capire se il delegato di Anas sul territorio sia Nicola Marcello, che parla per conto loro: se così fosse sapremmo con chi rapportarci in modo più diretto. L’unica certezza che abbiamo è che Anas ha respinto le nostre osservazioni per correggere il tracciato della nuova Statale 16 nel primo tratto, da Igea Marina a Rimini nord. Avevamo chiesto di modificarlo evitando che la strada tagliasse, in diagonale, i campi. E avevamo avanzato la nostra proposta: un tracciato a 4 corsie (2 per ogni senso di marcia) da Igea fino alla Tolemaide, la prosecuzione sulla Tolemaide per un tratto, allargando la strada a 4 corsie, fino all’autostrada, e da qui nuova Statale 16 a 4 corsie in affiancamento all’A14. Ricordiamoci bene che questa è la strada di attraversamento di tutta la provincia da Bellaria a Misano. Non si tratta di migliorare, allargandoli, solo un paio di chilometri".

Per FdI la soluzione è invece allargare la strada attuale a 4 corsie dall’incrocio con la Tolemaide fino allo stadio del baseball.

"Bene. Ma da lì in poi verso sud come intervenire? La Statale 16 è a 4 corsie da quel punto (lo stadio del baseball) fino alla rotonda vicino alle Befane, poi torna a 2 corsie. Da lì in poi è impossibile allargarla, sia nel tratto riminese sia a Riccione e Misano".

Come se ne esce?

"Io dico: stop alle furbizie politiche e alle promesse per strappare consensi. Sarebbe bene che Anas dicesse una volta per tutte quanti soldi mette, come intende procedere e da quali tratti vuole partire con i lavori. Non possiamo continuare ad attendere un’opera di cui si parla da 30 anni. La nuova Statale 16 va fatta, punto. Anas scelga quale progetto attuare, dica che cosa vuole: noi spianeremo il terreno per i lavori".

Anche l’ex sindaco Alberto Ravaioli sostiene che il progetto della Ss16, così come era stato pensato, non è realizzabile. Che cosa ne pensa?

"Il tracciato della nuova Statale 16 in affiancamento all’autostrada ha origini lontane ed è stato approvato dal consiglio comunale di Rimini circa 20 anni fa, sulla base del progetto di Anas. Gnassi prima e io poi l’abbiamo ereditato. Ma ripeto: a questo punto, noi chiediamo ad Anas di partire come meglio ritiene".

La Marecchiese resta l’altro tasto dolente: la strada verrà rifatta, prima o poi?

"Ho incontrato proprio l’altro ieri i rappresentanti del comitato Valmarecchia futura. E a loro ho detto che il tempo del dibattito politico e delle osservazioni, per quanto mi riguarda, è finito. La Marecchiese, come la Statale 16, va realizzata al più presto. La Provincia ha già fatto uno studio, affidato all’architetto Edoardo Preger. Adesso è tutto in mano ad Anas. Si è detto che il progetto della nuova Marecchiese costerebbe tra i 400 e i 500 milioni. Ora vanno trovate le risorse, l’opera va fatta. Decida Anas come realizzarla, da dove partire: noi daremo tutta la collaborazione necessaria. Ma a una condizione...".

Quale?

"Fare la nuova Marecchiese non avrebbe molto senso, se non viene sistemata anche la Statale 16, che riceve tutto il traffico in arrivo dalla Valmarecchia. Bisogna agire, al più presto. Vedo che per la Consolare di San Marino si sta procedendo. Mi aspetto che lo stesso avvenga anche per la Statale 16 e la Marecchiese".