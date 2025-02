"Nuova Statale 16 tra Bellaria e Rimini: dal governo un anno e mezzo di silenzi"

Il senatore pentastellato Marco Croatti contro la variante del silenzio. "Da un anno e mezzo attendo una risposta all’interrogazione parlamentare fatta al ministro dell’ambiente, in merito al progetto definitivo della variante della nuova Statale 16 nel tratto tra Rimini nord e Bellaria, approvato nel 2009". Un’opera "la cui procedura di valutazione di impatto ambientale ha ricevuto parere positivo con prescrizioni nel 2013, 12 anni fa, con condizioni e necessità certamente diverse rispetto ad oggi". A distanza di 18 mesi "ancora non abbiamo ricevuto risposta dal ministero. Si tratta di una grave inefficienza, ma che purtroppo non stupisce considerata l’inadeguatezza che questo governo dimostra ogni giorno". Croatti chiedeva nell’interrogazione se il ministro intendeva disporre ulteriori verifiche per tutelare la vita dei residenti. "Se ripresentassi oggi l’interrogazione aggiungerei una domanda che giro a tutti i cittadini: è accettabile che un Paese come l’Italia abbia un governo tanto inadeguato e incapace di dare risposte ai cittadini e ai territori?".