Nuova stretta sulle strade . Gira in monopattino senza casco. Scatta la prima multa a Rimini

E’ la prima ’vittima’ del giro di vite imposto dal nuovo Codice della strada in vigore da sabato. L’uomo era alla guida di un monopattino, ed è stato sanzionato dagli agenti della polizia locale durante i controlli fatti nel fine settimana, "per non aver indossato il casco, e per la mancata assicurazione del mezzo", spiegano dal comando. Gli agenti nel weekend hanno fermato 70 veicoli, ed elevato, oltre a quella del monopattino, quattro sanzioni per guida in stato di ebbrezza. In tre casi si tratta di sanzioni penali. Infatti gli automobilisti sono risultati positivi all’etilometro con valori di ’seconda fascia’, ovvero compresi tra 0,8 e 1,5 grammi di alcol per litro di sangue. Il Codice prevede doppia sanzione, detentiva e pecunaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro, più sospensione da 6 mesi a un anno). Ai tre è stata ritirata la patente e decurtati 10 punti. Il valore limite ammesso dalla legge è 0,5 grammi per litro. Quello della ’prima fascia’ punito è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro prevede una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Ma non c’è denuncia penale.

La quarta sanzione degli agenti è andata a un giovane neo patentato, per il quale il nuovo Codice impone ’tolleranza zero’. Ovvero, il limite alcolemico consentino è pari a zero, appunto. Il ragazzo ha fatto registrare 0,2 grammi per litro all’etilometro. In questo caso, precisano dal comando della polizia locale, è stata applicata una sanzione amministrativa di 160 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. "Non è stato disposto il ritiro del documento – spiegano gli agenti – poiché il conducente non aveva decurtazioni di punti pregresse". I controlli sono stati fatti "su diverse strade del territorio", tra le quali via della Fiera, piazzale Martiri d’Ungheria, via Coriano e via Circonvallazione Meridionale. Fino al 22 dicembre, a Rimini come nel resto d’Italia, è in previsione un’operazione denominata ’Alcool & Drugs’: controlli a tappeto della polizia stradale, mirati in particolare alla guida sotto l’effetto di alcol e droga.

Mario Gradara