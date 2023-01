Nuova Tac a Villa Maria "Un patto per la sanità"

Una nuova Tac a Villa Maria per rinsaldare il patto tra sanità pubblica e privata. Ieri nel giorno dell’inaugurazione della nuova apparecchiatura operante alla casa di cura riminese si è presentato anche il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori che in tanti anni alla guida prima dell’Ausl di Rimini poi di quella romagnola non aveva ancora messo piede a Villa Maria. Più di un segno nel solco della "massima sinergia tra pubblico e privato. La tecnologia che si va a inaugurare - ha spiegato il direttore – è di particolare importanza perché consente anche di evitare ospedalizzazioni quando non necessarie. La diagnostica è fondamentale, così non si generano liste di attesa". L’investimento fatto a Villa Maria si avvicina ai 900mila euro. Consentirà di eseguire 37 esami settimanali concordati con l’Ausl Romagna che si potranno prenotare tramite prescrizione medica. Rimanendo sulla tecnologia utilizzata, "abbiamo scelto una tecnologia in grado di fornire un maggior confort ai pazienti – premette il dottor Gualtiero Antola -. Il ‘tubo’ è un po’ più grande e il carrello porta fino a 227 chili consentendo esami anche a chi è sovrappeso. L’ampiezza della macchina aiuta chi ha problemi claustrofobici. A livello tecnologico si riescono ad avere esami in alta definizione in un minore tempo e con caratteristiche migliorative in grado di aiutare il compito del medico". Villa Maria aveva avviato la realizzazione degli ambienti per la Tac prima del Covid, poi si era fermato tutto. Nonostante le difficoltà e i costi aumentati de 30% in corso d’opera "non abbiamo mai pensato di rinunciare a questo nuovo passo" ha spiegato la dottoressa Silvana Zaccarelli Carloni presidente del cda della casa di cura. La nuova Tac sarà un supporto in più per la sanità pubblica, "che ci consente di sviluppare la collaborazione in un momento in cui – ha spiegato Carradori – i bisogni sono in crescita e siamo davanti a una generale difficoltà economico finanziaria". Tuttavia davanti alle difficoltà "non dobbiamo arretrare – ha precisato il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Il pubblico e il privato possono dare risultati importanti".

Andrea Oliva