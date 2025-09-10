Nuova targa per Battisti. L’omaggio al cantautore dopo lo sfregio dei vandali

Prendila così Lucio... Ieri mattina, nel giorno del 27esimo anniversario dalla morte di Lucio Battisti, è stata inaugurata una nuova targa nella rotonda intitolata al cantautore, al posto di quella divelta e gettata dai vandali (è stata ritrovata in via Fiume) durante il weekend di Ferragosto. Per la vedova di Battisti, Grazia Letizia Veronese, "più che vandali andrebbero chiamati ignoranti". La targa è stata collocata ieri, anche se era pronta da alcuni giorni, per evitare che altri malitenzionati potessero danneggiarla prima dell’anniversario.

A donare al Comune i soldi per la nuova lapide nella rotonda di fronte al Grand Hotel e a piazzale Fellini ci ha pensato l’associazione ’Firenze in armonia’, che ha partecipato ieri mattina con una delegazione alla cerimonia di svelamento della targa insieme all’assessore Francesco Bragagni. Federico Faldi, il presidente dell’associazione, presente ieri con Angela Cicali e Luciano Cerquetti, ha consegnato a Bragagni anche una seconda targa, che verrà presto donata alla vedova del cantautore.

È stata la stessa associazione ’Firenze in armonia’ a farsi avanti con il Comune, quando è venuta a sapere la notizia dello sfregio alla memoria di Battisti. "L’associazione si è offerta di sostenere interamente i costi per la nuova targa, abbiamo accettato con entusiasmo questa generosa donazione", spiegano da Palazzo Gampi. ’Firenze in armonia’ è impegnata da anni in iniziative ed eventi dedicati a Lucio Battisti e per questo ha voluto contribuire per riparare al più presto il danno fatto fatto dai vandali. Ieri i rappresentanti dell’associazione si sono riuniti commossi nella rotonda che dal 2023 (per volere della vedova di Battisti) è intitolata al cantautore. E non sono stati gli unici. Nel corso della giornata altri fan sono andati lì, davanti alla nuova targa, per rendere omaggio a Battisti.