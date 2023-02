Nuova vasca da 5 milioni per lo stadio del nuoto

Lo stadio del nuovo di Riccione torio si amplia con una nuova piscina. Così come nuovo sarà il piano vasca di quella olimpionica, per fare di Riccione "la casa della Federazione italiana nuoto". La città vuole recitare sempre più in futuro il ruolo primario che si è ritagliata nel nuoto a livello nazionale ed anche internazionale. Per riuscirci ci sono nel cassetto non sogni, ma quasi 5 milioni di euro (4 finanziati dal Pnrr e 800mila dal Comune) e un progetto pronto a partire. Il finanziamento cambierà la forma dell’impianto natatorio e anche la sostanza, con investimenti pesanti per rinnovare gli impianti energetici diminuendo il peso economico che una struttura di queste dimensioni ha sulle casse pubbliche e di chi lo gestisce. Da un punto di vista della forma verrà costruita una nuova struttura a monte di quella attuale. Qui troverà posto una piscina di 25 metri di lunghezza e dotata di spogliatoi indipendenti. Questa appendice sarà collegata all’edificio principale, dove è ospitata la piscina olimpionica. All’occasione potrà essere utilizzata in sinergia con l’impianto originario, altrimenti potrà lavorare in modo autonomo. Ciò consentirà di rendere l’impianto utilizzabile dai corsisti anche nel momento in cui ci saranno i grandi eventi con i campioni a sfidarsi nelle corsie olimpioniche. L’utilizzo della struttura da parte dei cittadini non verrà mai meno, e oltre a questo la nuova piscina consentirà di ampliare la gamma di utilizzi dell’impianto offrendo nuove opportunità ai gestori. Con i lavori di ampliamento le vasche arriveranno a cinque sommando le due olimpioniche (al chiuso e all’aperto), quella per la pallanuoto, i tuffi e la nuova da 25 metri. Inoltre nell’edificio principale verrà ampliato il piano vasca nella zona davanti alle tribune. Questo permetterà agli atleti di avere maggiore spazio e non dovere sostare sulle tribune in occasione delle gare.

"La giunta precedente aveva ipotizzato di coprire la piscina olimpionica dotata di tribune e spogliatoi. Sarebbe stato antieconomico – sottolinea l’assessore Simone Imola – Abbiamo preferito far ripartire completamente la progettazione, andando a intercettare i fondi del Pnrr". Per contenere i costi "verrà realizzata un’impiantistica aggiornata. Inoltre durante i lavori saranno aggiornati gli impianti delle strutture esistenti che sono particolarmente energivori". Per la sindaca Daniela Angelini "Riccione continua a investire negli impianti sportivi, che rappresentano una risorsa enorme per la nostra comunità ed arricchiscono enormemente il potenziale della nostra offerta turistica". Trattandosi di fondi del Pnrr, i lavori dovranno terminare entro la primavera del 2026.

Andrea Oliva