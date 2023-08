Nuova via del Porto, lavori al via "In arrivo decine di posti auto"

Conto alla rovescia per via Del Porto che sarà rifatta completamente, con un investimento di circa 800mila euro complessivi suddiviso in due stralci. Obiettivo dell’amministrazione comunale è partire con i lavori quanto prima, appena conclusa l’estate, e dunque nei prossimi mesi autunnali. L’investimento sarà davvero significativo per un’arteria storica della Regina che collega la zona porto tradizionale, con le sue attività commerciali e portuali, al centro città, all’area del municipio ed alla strada di scorrimento via Garibaldi e zona stazione dei treni. "E’ un intervento che ci sta a cuore – conferma l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – che sarà effettuato dopo che Hera avrà concluso i suoi sottoservizi. Andrà realizzato in due stralci: rifaremo completamente la via con nuovi arredi, asfalti, marciapiedi ed illuminazione da cima a fondo".

Resta il nodo parcheggi da risolvere per una via piuttosto storica sulla quale insistono anche numerose abitazioni di residenti: "Creeremo decine di posti auto a strisce blu dove ora non ci sono per favorire la rotazione tra turisti e garantire il posto auto tramite abbonamenti ai cittadini residenti – spiega l’assessore – ridisegneremo la via anche magari eliminando qualche parcheggio, ma pochi, per creare maggior ordine ed equilibro. Per i residenti studieremo formule con abbonamenti periodici, ma con maggiori strisce blu certamente ci sarà più equilibrio e più rotazione, specie in estate". Un intervento strategico, dunque, su una storica via della città, da sempre fondamentale sia turisticamente che urbanisticamente. Il tema parcheggi sarà al centro dell’attenzione nelle prossime settimane anche per risolvere la carenza dei posti auto destinati ai residenti che richiedono formule vantaggiose e con costi contenuti specie in un periodo in cui oramai la crisi non risparmia alcun tipo di rincaro e dunque sempre più pressante per i bilanci famigliari.

lu.pi.