Nuova via del Porto Pronti investimenti per 800mila euro

Un investimento di circa 800mila euro in due anni per la nuova via Del Porto. L’amministrazione comunale lo ha annunciato giovedì sera in un partecipatissimo incontro pubblico con il Comitato Violina, Casette e Porto al Palazzo del Turismo. Per i residenti il principale nodo da sciogliere, però, restano i parcheggi specie d’estate. Tante le ipotesi sul tavolo ma di fatto i tanti residenti presenti hanno fatto capir che nel nuovo progetto dovrà essere garantito il posto auto soprattutto alle tante famiglie di residenti in tale via storica, arteria di collegamento tra il porto ed il centro città, con l’area municipio pure. Se ne tornerà a discutere nelle prossime settimane certamente.