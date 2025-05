Nuova viabilità V Peep: stasera faccia a faccia tra Morolli e i residenti per cercare soluzioni

Bene la rotatoria tra Ss16 e Consolare di San Marino e il nuovo sottopasso di via Euterpe. Ma la nuova viabilità sta provocando non pochi disagi ai residenti del V Peep, costretti (parole loro) "a fare il giro dell’oca" per andare verso il centro e la zona mare. In queste settimane sono state raccolte tra i residenti centinaia di firme, per chiedere di migliorare la situazione. L’amministrazione ha già svolto vari sopralluoghi insieme a tecnici e ai vigili. E oggi l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e i tecnici del settore mobilità incontreranno i residenti per presentare alcune proposte e ascoltare i loro suggerimenti per l’area di via della Fiera, via della Repubblica e via Euterpe. L’incontro si terrà presso la scuola ’Casti’ questa sera, a partire dalle 20,30.