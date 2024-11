Nuova vita alla Gaiofana. Nasce il centro sportivo per la salute e il calcio

E’ già bello così, solo a vederlo ’su carta’. E tra un anno, o giù di lì, sarà consegnato al Rimini e ai riminesi. Ha una seconda possibilità il centro sportivo della Gaiofana e questa volta ha deciso di non farsela scappare. A raccontare come sarà la nuova casa del pallone biancorosso (ma non solo) ci pensa Stefano Petracca, presidente della Responsible spa, la società che si è aggiudicata il bando per la riqualificazione di quel centro sportivo che ormai più di 10 anni fa era stato pensato, ma mai completato, diventando preda dell’erba alta. Dicevamo di Petracca, presidente della Responsible, ma anche marito di Stefania Di Salvo, la presidente del Rimini Fc. E, così, in famiglia, tra sport e medicina, nasce il ’Responsible Health & Performance Center’. Oltre 100mila metri quadri sui quali metterci sette campi da calcio, naturali e sintetici, una pista ciclo podistica, una palestra coperta polivalente, uffici amministrativi, una foresteria, e un’area interamente dedicata alla salute e alla riabilitazione con oltre 300 parcheggi, un ristorante e un’area relax. Da serie A, dopo una sbirciatina. In platea, mentre il presidente Petracca racconta questo ’miracolo’, ad ascoltarlo attenti ci sono tutti al PalaCongressi. Dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad al presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Con loro il delegato provinciale della Figc di Rimini, Maurizio Bianchi. Una platea decisamente biancorossa. Perché in prima fila, a vedere con i loro occhi la loro nuova casa, ci sono anche capitan Colombi e compagni, capitanati da mister Buscè. "Una nuova grande sfida che affronteremo con entusiasmo – dice Petracca – in cui abbiamo sempre creduto e che oggi diventa realtà. Un centro aperto alla città e che naturalmente sarà la casa del Rimini Football Club". "Facciamo un passo importante verso il futuro che vogliamo", dice la Di Salvo.

Oggi da Palazzo Garampi le chiavi della Gaiofana passeranno alla Responsible e nelle prossime settimane partiranno i lavori. "L’obiettivo è terminare l’opera – spiega il direttore sviluppo commerciale di Responsible, Giorgio Tana – entro 31 dicembre 2025 con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi". "Quello che abbiamo visto non può non aver colpito ciascuno di noi – le parole del sindaco Sadegholvaad – Soprattutto quei riminesi che conoscono la storia di quell’area che per tanti, troppi anni, è stata in una situazione di abbandono. Si restituisce a Rimini una zona che era in uno stato di degrado e un impianto sportivo all’avanguardia. Quando il pubblico e il privato lavorano insieme si possono fare delle cose davvero molto importanti". "Dobbiamo ripensare il calcio rendendolo più sostenibile – dice il presidente della serie C –Abbiamo bisogno di impianti per sviluppare il domani. Questa idea che si unisca la salute al calcio secondo me è un messaggio bellissimo".