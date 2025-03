Nuova vita per i maxi hotel: "Lavori a tempo record: a inizio giugno riapriamo. Punta nord e Conchiglie"

Il via vai è impressionante. Operai, imbianchini, idraulici, elettricisti ogni giorno vanno e vengono dall’albergo. Decine di persone sono impegnate al lavoro, da settimane, all’hotel Punta Nord a Torre Pedrera. Perché Club family hotel, il colosso alberghiero romagnolo che l’estate scorsa ha comprato all’asta il Punta Nord per 3 milioni di euro, ha un obiettivo dichiarato: riaprirlo in tempo per l’estate. "Siamo fiduciosi di poter inaugurare a giugno", si sbilancia Andrea Falzaresi, presidente del Club family hotel.

Che tipo di lavori state facendo eseguire nell’albergo?

"La struttura sentiva un po’ il peso degli anni (l’albergo fu inaugurato nel 1969). Per prima cosa, abbiamo deciso di rinnovare gli arredi di tutte le 138 camere, di riqualificare le zone comuni e di ritinteggiare completamente sia dentro che fuori. Invece tutta la zona esterna, comprese le due piscine e i campi sportivi, era già in buone condizioni invece e non necessita di particolari lavori. In questo modo, contiamo di poter accogliere i primi turisti da inizio giugno".

Dopo i 3 milioni spesi per comprare l’hotel, quanto spenderete per i lavori di riqualificazione in corso?

"Siamo intorno al milione di euro. È un primo intervento, poi valuteremo dopo questa prima stagione altri lavori".

Stanno già arrivando le prenotazioni per l’estate?

"Assolutamente sì. Il Punta nord è una struttura molto adatta alle esigenze della nostra clientela tipo. Noi ci siamo specializzati in turismo per famiglie, le caratteristiche di questo albergo ne fanno una location ideale"

Con l’acquisto del Punta nord, il gruppo è arrivato a 15 hotel. Dove volete arrivare?

"Noi continueremo a investire. Il Punta nord sarà il primo albergo che gestiremo a Rimini. Siamo presenti a Riccione, Cesenatico, Cervia. Cercavamo da anni di avere un hotel a Rimini: con il Punta nord entriamo in città dalla porta principale".

Fervono i lavori anche all’hotel Le Conchiglie a Riccione: a quando l’inaugurazione?

"Siamo impegnati da mesi con i lavori di ristrutturazione dell’edificio principale, quello affacciato sul mare, che ha 92 camere. Anche qui stiamo correndo per essere pronti il prima possibile. Come il Punta nord, credo che Le Conchiglie aprirà a inizio giugno".

Manuel Spadazzi