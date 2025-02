Nuova vita per il Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, il grande affresco trecentesco che originariamente era di casa nella Chiesa di Sant’Agostino, per essere poi strappato e montato su tela a inizio del Novecento. Ora, proprio con quel monumentale e raro capolavoro dell’arte italiana del Medioevo, il Comune di Rimini dà il via alla stagione dei grandi restauri. Di proprietà della Diocesi di Rimini, l’opera dopo essere stata esposta ai Palazzi dell’Arte, è tornata dallo scorso anno al Museo della Città. E oggi con l’approvazione da parte della Giunta dell’accordo con la Diocesi scatta l’avvio del percorso che porterà al restauro e alla valorizzazione del timpano del Giudizio Universale. "La possibilità di eseguire controlli visivi ravvicinati – spiegano da Palazzo Garampi – ha reso evidente la necessità di un intervento conservativo che ponga rimedio alle problematiche legate al naturale invecchiamento in particolare nei supporti e nei sistemi di montaggio dello ‘strappo’ realizzato da Giovanni Nave tra il 1916 e 1926, intervento grazie a cui si deve la possibilità di poter ammirare ancora oggi l’opera. Queste problematiche si uniscono alla naturale alterazione legate al passare del tempo".

L’amministrazione ha condiviso con la Diocesi la necessità di procedere con un lavoro di restauro, per tutelare il capolavoro, ma non solo. "L’obiettivo comune è quello di trasformare l’atto ‘tecnico’ del restauro in una grande occasione di condivisione pubblica, valutando con la Soprintendenza le modalità per far conoscere al pubblico le fasi del recupero, documentandole, costruendo attività didattiche". Il protocollo approvato rappresenta il primo step del percorso. Protocollo che impegna Comune e Diocesi nella definizione di una strategia operativa per la scelta del progetto di restauro del timpano che preveda prima di tutto l’analisi dello stato di conservazione dell’opera e la definizione delle necessità conservative. Saranno poi individuati i laboratori specializzati che possano eseguire l’intervento. In parallelo saranno attivate strategie di fundraising per la copertura dei costi di restauro e valorizzazione. "Non sarà solo una straordinaria operazione di recupero di un’opera tra le più preziose del nostro patrimonio artistico – sottolinea l’assessore alla Cultura, Michele Lari – Sarà anche e soprattutto l’occasione per valorizzare questo capolavoro dal punto di vista storico, artistico e religioso, attraverso un coinvolgimento reale della città, vivendo insieme questa eccezionale opportunità di studio e conoscenza".