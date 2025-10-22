Nuova vita per la piscina di Cattolica. A giugno parte la ristrutturazione

Partiranno a giugno 2026 i lavori di riqualificazione della piscina comunale di Cattolica, uno degli impianti sportivi più frequentati della città. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 600mila euro, sarà interamente sostenuto dalla società sportiva dilettantistica Aldebaran, concessionaria della struttura di via Francesca da Rimini.

La convenzione tra Comune e società è stata firmata ieri mattina dal dirigente dei lavori pubblici Baldino Gaddi e dal legale rappresentante di Aldebaran, Eros Montemaggi.

Il progetto prevede il rifacimento di spogliatoi, docce, palestra, accessi, uffici e bar, oltre alla ristrutturazione delle vasche natatorie e al rinnovo di finiture e arredi. L’obiettivo è restituire alla città un impianto moderno, efficiente e sostenibile, adeguato agli standard sportivi e ambientali contemporanei. "La riqualificazione della piscina – sottolineano la sindaca Foronchi, il vicesindaco Vaccarini e l’assessore Uguccioni – rappresenta un passo importante nel percorso di ammodernamento degli impianti sportivi di Cattolica. Vogliamo offrire ai cittadini strutture accoglienti, sicure e al passo con i tempi. Siamo una realtà davvero completa sul fronte degli impianti, a cui si aggiunge la conformazione del nostro territorio che è una naturale palestra a cielo aperto".

Il legale rappresentante di Aldebaran, Montemaggi spiega che la scelta di partire in estate "mira a limitare i disagi agli utenti e a mantenere il centro in attività durante i lavori". "Dopo l’efficientamento energetico del 2018 – aggiunge il dirigente dei lavori pubblici Gaddi – questa nuova fase garantirà una piscina più funzionale e rispettosa dell’ambiente".

f.t.