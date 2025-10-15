Nuova vita per la tv di Stato: "Ora i conti sono in ordine"

"In meno di un anno San Marino Rtv ha intrapreso un percorso di profondo rinnovamento che ne ha rilanciato immagine, efficienza e credibilità". Un risultato, secondo il governo, "frutto di una visione chiara, di una guida competente e del lavoro appassionato di chi ha creduto nella possibilità di restituire alla televisione di Stato il ruolo centrale che merita nel panorama mediatico del Paese". Una svolta arrivata quando ormai la tv di Stato sembrava vicina al collasso. "Oggi San Marino Rtv – dicono in coro i segretari di Stato, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati – presenta conti in ordine, un palinsesto di alto livello, studi rinnovati e attrezzature moderne. Ma, soprattutto, è tornata ad essere ciò che deve essere una televisione pubblica: un luogo di informazione puntuale, di approfondimento serio, di intrattenimento di qualità e di racconto del Paese attraverso la cultura, lo sport, la storia e l’attualità". Risultati che sono stati ottenuti "grazie alla nomina di una nuova governance capace di imprimere una direzione chiara e condivisa, la ridefinizione dei ruoli apicali nel segno della competenza e della responsabilità, la messa in sicurezza del bilancio aziendale dopo anni di difficoltà gestionali, il rafforzamento delle entrate pubblicitarie a testimonianza della ritrovata credibilità commerciale dell’emittente, la revisione complessiva del palinsesto che oggi accoglie anche volti noti del panorama televisivo italiano e infine l’unificazione delle diverse emissioni sotto il nuovo canale 550, simbolo di un’identità rinnovata e più riconoscibile". Il lavoro fatto "si è contraddistinto per concretezza – dicono dal governo – Il consolidamento dei conti aziendali, dopo anni di difficoltà, non è solo un segnale di buona amministrazione, ma rappresenta un atto di responsabilità nei confronti dei dipendenti e, soprattutto, dei cittadini sammarinesi, che vedono oggi nella propria emittente pubblica un servizio efficiente e sostenibile". Le segreterie di Stato guardano ora con grande interesse anche ai prossimi interventi programmati nei settori della radio e del web, che andranno a completare un progetto di rilancio complessivo, capace di rendere San Marino Rtv una piattaforma multimediale moderna, al passo con i tempi e in sintonia con le nuove modalità di fruizione dei contenuti".