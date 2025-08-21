Nuova vita per via del Giglio: "Ora è più sicura"

Alla presenza di residenti e cittadini, l’amministrazione comunale di Cattolica, ha inaugurato martedì pomeriggio la nuova via del Giglio, con i sottoservizi, illuminazione pubblica, alberature e asfaltatura dell’intera strada. "La nuova modulazione della carreggiata ha permesso di mantenere i posti auto e, allo stesso tempo, garantire due corridoi pedonali protetti per il transito in sicurezza – spiega l’amministrazione comunale – e l’investimento inizialmente previsto di 500mila euro ha visto pure un risparmio di circa 100mila euro, e così è stato possibile intervenire anche su un tratto di via Carpignola fino alla scuola Ventena, ampliando così i benefici dei lavori".

La sindaca di Cattolica Franca Foronchi ha sottolineato: "Lo scorso anno questa decisione, sicuramente sofferta, fece molto discutere ma era necessario riflettere su come ripensare questa via, così importante per il suo collegamento con le scuole e ai centri di servizi, quindi molto frequentata dai cittadini. I sottoservizi erano stati compromessi dalle radici degli alberi, rendendo difficile il passaggio, soprattutto a chi ha difficoltà motorie. Oggi chiunque può percorrere la via in sicurezza. Gli alberi sono fondamentali per l’ambiente, ma dopo tanto tempo erano inclinati e diventati pericolosi. Ne abbiamo messi a dimora di nuovi, che stanno già crescendo, e che sapranno garantire ombra e bellezza alla via. Quello che andava bene 70 anni fa oggi va ripensato, ed era diventata una vera necessità".

Infine l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni: "La scelta di sostituire i pini con aceri rossi e frassini meridionali non è stata semplice ma queste nuove piante garantiranno ombra d’estate e lasceranno filtrare la luce d’inverno. Contestualmente abbiamo rifatto l’impianto di illuminazione pubblica, con un risparmio del 70% sui consumi energetici".

lu.pi.