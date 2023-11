Beffato dalla nuova Ztl, 14 multe in un giorno: "Ma io ho il pass"

Rimini, 24 novembre 2023 – “Le multe che ho ricevuto non sono affatto dovute". Si appella al buon senso del Comune Cristian Siani, operaio residente a Viserbella. Che nei giorni scorsi si è visto recapitare 14 sanzioni per aver transitato, l’estate scorsa, nella nuova Ztl del lungomare di Rimini nord, proprio nel periodo in cui la sperimentazione era finita e i trasgressori sono stati puniti con le multe. Vale la pena ricordare che sono state in tutto circa 4.800 le multe elevate nelle due settimane dal 28 agosto al 10 settembre.

Affrontare quel breve tratto di lungomare per andare al lavoro in un albergo in via Canuti, è costato molto caro a Siani, che deve pagare adesso in tutto oltre mille euro. Ma lui ha deciso già di rivolgersi al suo avvocato e sta valutando di fare ricorso al giudice di pace. Un’azione "dovuta" e scaturita subito dopo il non troppo proficuo scambio di mail avuto con gli uffici del settore mobilità del Comune. L’ufficio permessi ha invitato Siani a rivolgersi all’ufficio verbali. Alla fine gli è stato consigliato di presentare ricorso direttamente al prefetto.

Siani non ha alcuna intenzione di pagare. "Ho regolarmente registrato la targa del mio veicolo già nel 2022, usando l’apposita piattaforma comunale per ottenere un regolare permesso utile a transitare nella Zona a traffico limitato a Viserbella". Ma, forse per un errore o forse per una dimenticanza, anziché per la zona di Viserbella, Siani è stato inserito tra coloro che possono circolare a Torre Pedrera. Per questo il suo permesso non è risultato valido per il percorso da casa a lavoro. "Ha accettato l’inserimento della targa, registrandosi nel sistema, e ha un permesso valido solo per i transiti effettuati nella zona di Torre Pedrera": queste le comunicazioni arrivate a Siani dall’ufficio permessi. Resta da verificare se l’errore è umano o di sistema. E da qui comincia il calvario.

“Se sono residente a Viserbella – si chiede Siani – perché mai avrei dovuto registrarmi a Torre Pedrera?. Quando sono arrivato a casa e ho trovato 14 notifiche nella buchetta della posta per altrettante multe, non potevo crederci...". Siani, che attualmente lavora come operaio, ammette: "Non mi sono mai posto il problema di andare a verificare in quale zona del lungomare potessi circolare con il permesso che mi era stato rilasciato. Anche il titolare dell’hotel dove lavoravo mi aveva chiesto se mi servisse il permesso per la Ztl. Gli risposi di no, perché io il pass ce l’avevo già".

Andrea G. Cammarata