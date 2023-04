Nuova Ztl: "Buona la prima A Pasqua nessuna criticità"

Buona la prima. Per il Comune la sperimentazione della Ztl sul lungomare nord della città non ha prodotto criticità. Dunque per Palazzo Garampi è positivo il primo bilancio della viabilità dall’attivazione delle telecamere della Ztl sul nuovo lungomare tra Rivabella e Torre Pedrera. "Un quadro dunque di gestione positiva, nonostante il fine settimana sia stato ricco di presenze turistiche e a partire dal sabato santo si siano messi in funzione tutti i sistemi di controllo elettronici, installati per far vivere a pieno e in totale sicurezza il nuovo lungomare a cittadini e turisti. Un sistema di controlli che garantisce in parallelo l’accessibilità a casee e attività dell’area, a operatori, residenti e visitatori". Il punto di vista dell’amministrazione è sensibilmente diverso dai problemi rilevati dal comitato Viserba punto e a capo che ha chiesto un confronto per porre rimedio a quelle che definisce problematiche del nuovo arredo e della ztl. Per la giunta "la situazione è sempre stata sotto controllo, con cittadini e turisti prevalentemente già informati sulle novità legate alle telecamere e alle registrazioni delle targhe, a cui nella maggior parte dei casi avevamo provveduto gli stessi titolari degli alberghi per i propri clienti". Oltre alle telecamere ci hanno pensato i vigili a presidiare i varchi. Le vie Tolemaide, Genghini e Verenin Grazia, oltre ai varchi di Rivabella sono stati gli accessi maggiormente presidiati inseme al varco di via Polazzi nelle ore notturne. Tra 30 giorni i vigili lasceranno il controllo alle sole telecamere. In questa fase verranno inviate comunicazioni a chi entrerà nella Ztl in assenza di permesso, invitandoli a regolarizzarsi per evitare le sanzioni in futuro. Intanto a Marina centro lo Shuttle mare, partito alla vigilia di Pasqua, ha fatto registrare 550 utenti nel fine settimana.

a.ol.