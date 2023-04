Nuova Ztl sul lungomare al via tra disagi e proteste

Agenti della polizia locale schierati per far rispettare il divieto ai non autorizzati. Tanti costretti a fare marcia indietro con la macchina, ’respinti’ dai vigili. Ma secondo il Comune, la prima giornata della nuova Zona a traffico limitato sul lungomare di Rimini nord, scattata ieri, non ha causato particolari disagi. "Non si sono registrate forti criticità – osserva l’assessore alla polizia Juri Magrini – I vigili ieri hanno fatto soprattutto informazione". Non risultano multe. D’altra parte Palazzo Garampi l’aveva annunciato: anche se le tecamere per far rispettare la Ztl sono attive, per ora non ci saranno sanzioni. Gli inconvenienti ieri non sono mancati. Il varco in viale XXV Marzo, per esempio, ha subito un guasto, col cartello elettronico che ha smesso di funzionare. Problema risolto nel giro di poco, dopo un sopralluogo dell’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli insieme a un tecnico.

Ma i dubbi e le perplessità sulla nuova Ztl sul lungomare restano. "All’ufficio viabilità un caos completo – è la protesta di Marino – Per rimediare tutta la documentazione occorre andare minimo tre volte... Complimenti". Proteste anche sui social contro i nuovi divieti sul lungomare, soprattutto per le norme imposte per ottenere i pass e poter circolare nella Ztl e per alcune criticità che, a detta di diversi residenti e operatori, restano ancora irrisolte. Non mancano polemiche anche contro i consiglieri comunali della zona. "Per le nostre attività economiche – sbottano in tanti – la nuova viabilità sarà un disastro". Se il buongiorno si vede dal mattino...