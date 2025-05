Nuove antenne per connettere il Titano

Un piano per avere nuove infrastrutture per le telecomunicazioni. E’ quello pensato dal governo che tuttavia, visto l’argomento particolarmente sentito (quando si parla di antenne lo è sempre), bilancia interventi e parole. "Un progetto di portata strategica essenziale – dicono dal Congresso di Stato – per assicurare connessioni veloci e affidabili in ogni angolo del nostro territorio". Perché realmente in certe zone della Repubblica è anche complicato riuscire a fare una banale telefonata con la linea che cade centinaia di volte. Quindi, una necessità. Un intervento da pianificare "con la massima trasparenza – dicono da governo – Un impegno collettivo per la connettività del futuro". In campo le segreterie di Stato Esteri, Industria e Territorio. "Un approccio sinergico che riflette la volontà del Congresso di Stato di assicurare un progresso concreto e tangibile per tutta la comunità". Il percorso ha visto, nel corso di questo mese, l’avvio e la deliberazione dei Piani particolareggiati. Ora l’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici sta predisponendo i piani particolareggiati per l’esame urbanistico in Commissione Territorio, con l’eccezione dei piani di Città e Murata, che saranno curati dall’Ufficio Pianificazione Territoriale e Urbanistica. Decisivo il mese di giugno nel quale è prevista la convocazione della Commissione chiamata ad approvare i piani. Successivamente, a luglio si procederà con la delibera di assegnazione dei terreni a Tim, consentendo così l’avvio della progettazione. Sempre a luglio, l’Avvocatura dello Stato si occuperà di redigere i contratti di concessione d’uso. Ad agosto l’approvazione da parte dell’Upte, la quale darà il via immediato all’inizio dei lavori. "Questo ambizioso – spiegano dal governo – progetto non si limita a colmare le attuali carenze di copertura in diverse aree del nostro territorio. E’ concepito per garantire una connettività avanzata e affidabile, fondamentale per lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione di tutti i servizi, con particolare attenzione a quelli essenziali come la sanità. Una priorità assoluta è stata posta sull’impatto ambientale e sulla sicurezza sanitaria. Le nuove antenne sono state progettate per integrarsi armoniosamente nel paesaggio. È fondamentale sottolineare che i livelli di irradiazione elettromagnetica saranno mantenuti estremamente bassi, ben al di sotto dei limiti stabiliti a livello italiano ed europeo, a piena garanzia della salute pubblica".