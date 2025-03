Nuove aperture nel centro commerciale di San Giovanni

Decolla definitivamente il centro commerciale di San Giovanni con nuove aperture (un ristorante, una gelateria ed alcuni uffici e servizi) e con nuovi investimenti grazie al bando regionale sulla rigenerazione urbana che porterà ad un finanziamento pubblico di circa 300.000 euro. "Nelle prossime settimane incontreremo i cittadini ed illustreremo alcuni interventi in via Veneto e nel centro di Piazza Silvagni – conferma Nicola Gabellini, assessore alle Attività Economiche – siamo contenti perché il nostro centro piace sempre di più e si segnalano nuove aperture che ampliano l’offerta e la vivacità del tessuto commerciale. Vi è allo studio anche una nuova viabilità per il centro in grado di tutelare i pedoni e la passeggiata, ma ne ragioneremo con i cittadini nei prossimi giorni". Previsti nuovi asfalti ed arredi in via Veneto, con nuove fioriere in Piazza Silvagni, ma anche nuovi quadri elettrici per i mercatini e gli ambulanti in via Veneto. Intanto le nuove aperture creeranno ancor più interesse sul territorio marignanese. Oggi, domenica 30 marzo, infine in Piazza Silvagni per tutta la giornata è prevista la festa di "Primavera in Piazza" con stande, curiosità, iniziative e tante occasioni di comunità.