Nuove aree giochi per i bambini disabili

Partiti in questi giorni a Santarcangelo gli interventi decisi dal Comune per rimuovere le barriere architettoniche in varie zone della città. I primi lavori in via Daniele Felici – vicino all’incrocio con le vie Bixio e Buonarroti – per riqualificare il marciapiede. Un intervento che sarà replicato, anche mediante la realizzazione di rampe di accesso, in via Dante di Nanni e sulla provinciale Uso nei pressi di via Venezia Gessi, dove tra l’altro sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale segnalato da lampeggianti. Il progetto complessivo di abbattimento delle barriere architettoniche – dal costo di 62.500 euro, interamente finanziati dal ministero dell’Interno – comprende anche uno stallo per disabili in via Fratelli Cervi. Prenderà il via nei prossimi giorni l’intervento da 34.500 euro – finanziato dalla Regione – per realizzare aree giochi inclusive in quattro parchi: tra le vie Quasimodo e Pavese, in via IX Novembre a San Martino dei Mulini, nella scuola ’Giardino incantato’ a San Vito, al parco Carracci. In corso infine la potatura e l’abbattimento di alcuni alberi danneggiati dal maltempo.