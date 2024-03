Nuove case in arrivo. Lisi: "Basta cemento"

Via libera in commissione ieri alla costruzione di nuove cose nelle via Grotta rossa e Turchetta, che porteranno in dote anche una trentina di parcheggi pubblici. L’operazione non va giù alla consigliera Gloria Lisi: per l’ex vicesindaca si tratta di un nuovo "scempio" che porterà "cemento su cemento". In via Grotta rossa prevista la demolizione di un vecchio immobile e la realizzazione di 29 nuove case, in via Turchetta invece verranno costruite 15 abitazioni. Per la Lisi "è assurdo continuare a costruire in questo modo".