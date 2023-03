Nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche

A Santarcangelo ci sono ancora poche colonnine per la ricarica delle auto elettriche. In tutto il territorio se ne contano 10 nelle aree pubbliche. Da qui la decisione dell’amministrazione di ampliare gli impianti. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il protocollo d’intesa con la società Duferco Energia di Genova, che a breve installaerà a proprie spese nuove colonnine. Si partirà con tre impianti: uno nel parcheggio in via Pasquale Tosi, un altro in via Cabina e infine un terzo in via Andrea Costa, nell’area di sosta davanti al supermercato Coop.

L’accordo con la Duferco prevede che sia la società stessa a farsi carico della posa e della messa in opera degli impianti, nonché della fornitura dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli, accollandosi interamente tutti i costi. La Duferco, come detto, partirà con l’installazione di tre colonnine, ma non è escluso che possa poi ampliare il numero degli impianti nel corso degli anni. Il Comune di Santarcangelo, che concederà gratuitamente le aree occupate dai dispositivi (la legge prevedel’esenzione anche dalla tassa di occupazione di suolo pubblico), ha infatti stretto con la Duferco un accordo per la durata di 13 anni. Altre colonnine di ricarica per le vetture elettriche sono già presenti in vari parcheggi del centro storico, allo stadio, in via del Pino e in via Trasversale Marecchia.