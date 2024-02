Nuove colonnine per ricaricare le auto elettriche

Nuove colonnine per ricaricare i veicoli elettrici. Sono state attivate le prime colonnine di ricarica elettrica gestite direttamente da Geat. Sono una decina di Riccione e una a Misano, e si vanno ad aggiungere alle 28 presenti sul territorio comunale e gestite da operatori privati, spesso in corrispondenza di alberghi. I punti di ricarica per i mezzi elettrici sono stati realizzati a ridosso del ponte: tre in viale Lungorio, altri tre in piazzale Fleming, uno in piazzale giardini ed infine 3 in viale Catullo.