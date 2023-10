Nuove competizioni per il circuito

Il Misano world circuit si aggiudica anche il Finetwork Fim JuniorGp World Championship. L’Mwc sarà il primo circuito in Italia ad ospitare un round a sé stante, con tutte le classi: JuniorGp, Moto2, European Talent Cup e Stk. La JuniorGp è già stata ospitata in due occasioni in passato a Misano, in contemporanea al Gran Premio di San Marino e della Rivera di Rimini. Sono gare spettacolari e combattute, dove il risultato si decide per pochi centesimi. La categoria debutterà al Marco Simoncelli, aggiungendo nel 2024 la tappa italiana a quella spagnola e portoghese.