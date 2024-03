Nuove darsene: progetto in porto. Verde e fontane al posto delle auto

Nuove piazze e parcheggi interrati. Il porto del futuro dovrà cambiare l’immagine della città a ridosso del canale del Rio Melo. La giunta ha approvato le linee di indirizzo. Non siamo ancora ai progetti, ma le idee sono chiare. Per finanziare la lista delle opere da realizzare il Comune intende coinvolgere i privati. Una collaborazione che potrebbe avvenire attraverso un project financing per realizzare parcheggi interrati o con il coinvolgimento della proprietà del futuro hotel Savioli per riqualificarne le aree esterne affacciate sulla darsena.

Nel fissare i punti della futura area portuale, la giunta si è rifatta al Masterplan realizzato dall’architetto Massimo Franchini e consegnato nella forma definitiva lo scorso anno.

Le darsene. Il progetto di rigenerazione delle darsene del porto e delle aree limitrofe verrà realizzato con contributo pubblici e privati. È prevista la riqualificazione urbana di piazzale De Gasperi con l’eliminazione della sosta di lunga durata, a eccezione degli stalli di carico e scarico. Al posto delle auto compariranno aree a verde pubblico, arredi urbani e fontane, aree dedicate alla mobilità dolce e un parcheggio interrato. Sono previste novità anche a ponente. Attorno alla piazzetta Dante Tosi sono previsti interventi di restyling. Inoltre potrebbe essere realizzata una piazzetta al termine di viale Galli. Anche lo squero potrebbe avere una nuova collocazione, il che comporterebbe il cambiamento della viabilità circostante. Nuovi arredi, piazze, fontane e verde da ambo le parti del porto andranno collegati attraverso il prolungamento della pista ciclopedonale. Non viene detto al momento se sarà un ponte ciclabile o si cercherà un’altra soluzione. Viene invece rispolverata l’idea di una Casa del porto nell’area dove oggi insiste la sede del Club Nautico. Sarà una struttura completamente nuova a cui ne verrà collegata una più leggera ai margini dell’area portuale per ospitare i servizi collegati alla nautica, gli uffici della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

"Abbiamo previsto un forte innesto del verde nel lungo il canale del Rio Melo nell’area urbana, riorganizzando la ciclabilità, e facendolo confluire nel progetto candidato al bando regionale infrastrutture verdi e blu – spiega l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli -. Il prossimo passo per completare il mosaico del porto in area urbana è la definizione delle nuove darsene di città, in cui mettere a sistema le nuove centralità pubbliche con le iniziative private". La sindaca Angelini vuole una accelerazione degli interventi. "Nell’area del porto si prevede un importante intervento di riassetto urbanistico e del sistema della mobilità, da viale Vittorio Emanuele II alla darsena turistica, una strategia urbana integrata in cui si collocano anche i lavori per la riqualificazione delle banchine in corso di esecuzione nel primo tratto di viale Parini e viale Bellini".

Andrea Oliva