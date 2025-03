Nuove funzioni sull’App della Smac

Novità per la Smac Card. Da oggi sarà rilasciato sugli store Android e Ios un aggiornamento dell’App Smac Card che introdurrà nuovi servizi per migliorare l’accessibilità e per ottimizzare l’esperienza digitale degli utenti. "Le nuove funzionalità – spiegano dalla segreteria di Stato alle Finanze – offriranno ai titolari di Smac, un’esperienza più rapida e intuitiva per eseguire pagamenti, accedere ai servizi della Pubblica amministrazione e ricevere aggiornamenti su eventi e spettacoli organizzati in Repubblica". Tra le principali novità spicca la possibilità di effettuare pagamenti online per tributi e istanze sul portale della Pa senza costi aggiuntivi, un sistema di autenticazione rafforzata per accedere in sicurezza ai servizi digitali e un’area per la consultazione in tempo reale dei movimenti della carta. Con la nuova funzione ’blocco carte’, nell’App Smac sarà immediatamente visibile lo stato bloccato della carta consentendo all’utente di avere un pronto riscontro dell’interruzione delle funzionalità della stessa. La funzione ‘Eventi’ permette di rimanere aggiornati sulle iniziative degli Istituti Culturali.