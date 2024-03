Nuove licenze per Taxi. Il Comune tira dritto, si discute sulle tariffe

Quattordici nuove licenze per taxi. Dalle parole il Comune passa ai fatti mettendo nero su bianco le linee di indirizzo del futuro bando. Le associazioni dei taxisti prendono atto delle volontà del Comune, ma hanno chiesto una serie di condizioni. Tra queste ve ne sono due principali. La prima è la richiesta rivolta al Comune di legare il nuovo bando per le 14 licenze a interventi concreti per fluidificare il traffico. Per i taxisti c’è una carenza cronica di corsie preferenziali. Inoltre le associazioni dei taxisti hanno chiesto al Comune di condividere eventuali blocchi stradali, chiusure, rallentamenti e restringimenti delle strade, così da poter gestire meglio il servizio svolto. Il secondo aspetto sono le tariffe. Sono ferme dal 2008, precisano Confartgianato taxi, Cna Fita taxi, Uritaxi e e Legacoop Romagna. "C’è l’impegno reciproco – scrivono le associazioni - a sostenere il percorso del loro adeguamento che deriva sia dall’impennata dei costi sostenuti che del progressivo peggioramento delle condizioni del traffico. Sono anche state proposte opzioni a prezzo fisso da aggiungere alle attuali tariffe urbane al dine di migliorare il servizio all’interno del comune di Rimini per le corse fra stazione ferroviaria e ospedale Infermi, il Taxi Rosa dalle 22 alle 6 e per clienti diversamente abili". Nelle linee di indirizzo che la giunta ha approvato si trovano alcune indicazioni sull’identikit del futuro taxista. "Le prove verteranno sulla conoscenza del regolamento in vigore, sulle nozioni di geografia del territorio, sulla conoscenza dei luoghi di interesse turistico e delle infrastrutture di maggiore rilievo, sulla conoscenza di una lingua straniera e sui comportamentali da adottare in casi particolari: incidenti o emergenze". Grande attenzione al tema della disabilità con 5 licenze sulle 14 pensate per il trasporto di persone diversamente abili. "Ci sono le condizioni - chiude l’assessore Roberta Frisoni - perché da questo bando si possano poi aprire ulteriori momenti di confronto con le categorie per valutare insieme come rendere sempre più efficiente il servizio a vantaggio dei cittadini, dei turisti e anche a favore degli stessi operatori".