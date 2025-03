Nuove misure per tutelare il fratino. Cani al guinzaglio e stop ai lavori

Niente lavori che movimentino la sabbia ed anche cani tenuti al guinzaglio, lungo la massimo 1,5 metri, con l’obbligo per i proprietari di tenere con sé la museruola. Tutto questo sulla spiaggia di Riccione nella zona che va dai 150 metri a nord della sponda nord della foce del torrente Marano fino ad arrivare al Rio dell’Asse, al confine con Rimini. In quest’area nidifica il fratino, una specie protetta di grande valore ecologico, precisano dal municipio riccionese dove gli amministratori hanno predisposto alcune misure di speciali di protezione. Oltre alla disciplina per i cani sarà vietata qualsiasi attività che possa arrecare disturbo al fratino, come movimenti bruschi o rumori eccessivi che possano interferire con la nidificazione. Per preservare l’ecosistema, saranno vietate le operazioni di spianamento, livellamento o eliminazione della vegetazione spontanea, elementi fondamentali per l’habitat naturale di questa specie.