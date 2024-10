"Nuove regole per rilanciare il commercio"

"Valorizzeremo le aree commerciali rigenerando le aree più strategiche di Riccione". La sindaca Daniela Angelini ne è convinta. Lo strumento da utilizzare sono i cosiddetti hub urbani. In altre parole sono state individuate tre aree che ruotano attorno a tre assi commerciali principali. Si tratta dell’area in cui insistono i viali Ceccarini e Dante, la zona del Paese ed infine l’Abissinia. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 40mila euro dalla Regione per progettare il rilancio di queste nuove aree, attraverso fondi regionali da intercettare. Non si tratta di semplice riqualificazione degli spazi pubblici. Questa è solo una parte, ma da sola non potrebbe cambiare il futuro delle attività commerciali, oggi in profonda sofferenza. Per questo il progetto che andrà realizzato, con la collaborazione dei privati, sottolineano dal municipio, prevede anche il coinvolgimento proprio delle parti private, edifici ed attività. Per le nuove opportunità urbanistiche bisognerà attendere il Pug, piano generale urbanistico. Mentre per i regolamenti relativi al commercio i tempi saranno ristretti. Quello dei dehor è stato approvato e i pubblici esercizi possono già richiedere la possibilità di realizzare dehor seguendo determinate regole. Arriveranno anche altri regolamenti in materia di commercio, e soprattutto le stesse attività potranno essere aiutate nella riqualificazione. Ci sono fondi regionali da intercettare per dare contributi a quelle attività che vogliano riqualificarsi. Nuove vetrine e non solo. Il progetto terrà conto anche della viabilità, dei parcheggi, dell’accessibilità delle aree nei vari periodi dell’anno. "La creazione degli hub urbani rappresenta una sfida ambiziosa per la nostra città – dice la sindaca –, un modello che punta a valorizzare il commercio e i servizi, rigenerando le aree più strategiche di Riccione. È fondamentale lavorare in sinergia tra pubblico e privato per garantire uno sviluppo armonioso e condiviso, capace di rafforzare l’identità del nostro territorio". Ieri l’amministrazione ha incontrato prima le categorie economiche poi i comitati cittadini.

La divisione in hub urbani consentirà anche di adottare regolamenti ad hoc per il commercio, ad esempio. Il che comprende le limitazioni sulle tipologie merceologiche, cosa chiesta da tempo dai comitati del centro per combattere i bazar, ma anche quella sugli espositori esterni, la regolamentazione delle vetrine laddove chiuse per fissare paletti ben precisi al decoro dei viali. Per la zona del Paese il progetto è già a buon punto, precisa la sindaca. Per gli altri due hub bisognerà correre per farsi trovare pronti in futuro quando la Regione emetterà nuovi bandi di finanziamento.

Andrea Oliva