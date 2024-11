Nuove rotatorie: aumentano gli sponsor privati

Aumentano sponsor privati ed aziende che finanziano la cura di rotatorie e verde pubblico a Cattolica. Sono oramai quasi una ventina le rotatorie sponsorizzate da aziende e privati in una città che ha trovato davvero risorse importanti e significative, per gestire la manutenzione ed il decoro urbano. E sono privati appartenenti a tanti settori: parrucchieri, bagnini, aziende di giardinaggio, cooperative, studi dentistici, ecc. "Siamo molto contenti perché molti privati stanno collaborando – conferma Alessandro Uguccioni (in foto), assessore all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici – nelle ultime settimane alcuni privati si sono candidati per la rotatoria in zona stadio nei pressi dell’ex-Vgs ma anche per la grande rotatoria tra via Toscana e via Emilia-Romagna. Ci interessano soprattutto gli aspetti estetici e la gestione del verde, attendiamo i progetti dai vari studi tecnici. Chiediamo ai privati di mantenere lo spazio di cui si prendono cura, di trattarlo e poi di gestirlo tutto, in cambio di cartelli e plance con il logo delle loro attività ben esposto". Tante le vie interessate: "Ci sono anche rotatorie con vere e proprie aiuole e giardini interni di alcuni metri quadri – conferma l’assessore – e queste sponsorizzazioni ne migliorano certamente la qualità e la manutenzione. Siamo contenti, ma cresceremo ancora in questa direzione". Per il bilancio del Comune sono introiti, comunque, importanti che permettono di utilizzare risorse anche in altre direzioni.

lu.pi.