"Nuove rotonde sulla Consolare: a breve l’ok"

Passi avanti per i lavori di messa in sicurezza della Consolare per San Marino. Nei giorni scorsi il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, insieme al consigliere regionale di FdI Nicola Marcello ha incontrato i vertici di Anas per fare il punto sul progetto. L’iter degli espropri dei terreni necessari agli interventi è già iniziato, e nel frattempo Anas sta vagliando le osservazioni e le richieste pervenute dai Comuni di Rimini e Coriano e dai residenti, in particolare per quanto riguarda le nuove rotatorie e altre misure invocate per migliorare la viabilità. "L’intenzione del governo è quella di realizzare i lavori da anni richiesti dai cittadini – osserva Marcello – L’iter procedurale per la progettazione delle opere dovrebbe concludersi in autunno con la conferenza dei servizi ed il raggiungimento dell’intesa Stato- Regione". Seguirà poi "la fase di partecipazione pubblica ai fini dell’approvazione del progetto". Marcello sottolinea che, "da quanto appurato e visionato nell’incontro con i dirigenti di Anas, gran parte delle opere richieste dai Comuni di Rimini e Coriano e dallo Stato di San Marino fanno già parte dell’attuale fase progettuale". In particolare "le altre rotonde e gli svincoli di accesso per i residenti, che sono stati chiesti dalle amministrazioni per migliorare la viabilità" senza danneggiare i residenti.