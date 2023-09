Nuove sanzioni e baby gang. A Riccione sbarcano 1.600 vigili

Sono in arrivo a Riccione 1.600 vigili. Non sono i rinforzi estivi ma i partecipanti alla 42esima edizione delle Giornate di Polizia locale e sicurezza urbana. L’evento organizzato dal Gruppo Maggioli torna al palazzo dei congressi di Riccione da oggi a sabato. La formula è quella consolidata. L’ampio programma convegnistico è strutturato non solo per offrire momenti di confronto fra addetti ai lavori ed esperti ma anche per scoprire e testare direttamente le strumentazioni e le tecnologie di ultima generazione per la Polizia Locale. Saranno tre giornate di incontri, workshop ed eventi formativi, per aggiornarsi sulle novità normative, dibattere sui temi d’attualità, definire standard e procedure operative, scoprire le nuove soluzioni tecnologiche per chi si occupa di Sicurezza Urbana. Tra i temi da approfondire le ricadute del nuovo codice della strada che ha inasprito le pene e le sanzioni con novità che avranno riflessi certi sulla mobilità. A Riccione si incontreranno comandanti e ufficiali di Polizia locale provenienti da tutta Italia, giuristi, formatori, dirigenti e funzionari di enti locali e statali, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali.

Un importante approfondimento lo si avrà sul ruolo della Polizia locale in relazione ai fenomeni di criminalità minorile e nelle attività di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. Domani alle 14.30, si terranno gli ‘Stati Generali della Polizia Locale d’Italia’ a cura di CSA Autonomie. Nell’area espositiva ampia 6mila metri quadrati, ottanta aziende aziende esporranno le principali novità tecnologiche del settore.