Nuove scogliere di levante. Si riaccende la polemica

I bagnini della Regina dopo le prime piogge ed in previsione di un lungo inverno lanciano l’allarme erosione ora sulla spiaggia di Levante, storicamente protetta dalla darsena a mare in zona portocanale Tavollo, ma ora non paiono più tanto al sicuro. "Si deve tornare a ragionare sulle barriere frangiflutti anche in zona spiaggia libera Lampara ed in zona porto Tavollo – conferma Roberto Baldassarri, presidente Coop.Bagnini – oramai il mare ha cambiato flusso di correnti anche in quella zona e l’erosione è tornata farsi sentire, negli ultimi mesi alcune mareggiate sono arrivate fin sotto le cabine, non è più come all’inizio dei lavori per la darsena". Grazie alla darsena a mare negli ultimi 20 anni in tale zona di spiaggia la sabbia si era accumulata enormemente ma da qualche tempo il mare è tornato a fare la voce grossa anche in quella zona: "Si deve ripensare in quel punto il piano di difesa della costa – spiega Baldassarri – sappiamo che i tempi saranno lunghi a livello burocratico ma qualcosa è cambiato a livello di correnti ed equilibri marini e le mareggiate che si sono verificate nel 2023 ci hanno fatto capire che non possiamo stare tranquilli. Cominciamo adesso un ragionamento per poter essere pronti tra qualche anno".

La scorsa primavera, invece, si è completato il rafforzamento delle barriere frangiflutto a Nord della spiaggia di Cattolica dopo oltre 40 anni dall’installazione delle prime scogliere a Ponente, un intervento che gli operatori di spiaggia attendevano da tempo. Ma ora tutta l’attenzione è sulla futura Bolkestein e le nuove norme europee: "Siamo preoccupati _ conclude Baldassarri _ perché davvero non se ne viene a capo e non riusciamo a capire quando e come avremo chiarezza. Ben venga il nuovo piano spiaggia di Cattolica ma in questa situazione di incertezza si lavora male un po’ tutti. E’ vero che ci sono bagnini che vogliono investire ma vorrebbero capire meglio il proprio futuro". Nelle prossime settimane si annunciano riunioni ed incontri per arrivare ad una situazione più stabile.

Luca Pizzagalli