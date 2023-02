Nuove strategie per riempire l’hotel

Come aumentare le vendite in hotel. Prima della Pasqua, il 29 marzo, arriva l’evento di Teamwork al Palazzo dei congressi. Le iscrizioni si sono aperte. Saranno coinvolti 40 speaker in tre diverse sale per un totale di nove ore di formazione. L’evento è gratuito. Gli argomenti trattati andranno dal come migliorare le tecniche commerciali e di vendita a come vendere al giusto prezzo e come proporlo in modo accattivante. si parlerà anche delle modalità attraverso cui aumentare la conversione delle proposte via email e della pianificazione delle strategie di vendita utilizzando i canali di marketing e i social media. La reputazione sul web sarà un altro argomento come anche la tariffa giornaliera.