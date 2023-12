Nuove tasse, categorie deluse: "Non portano miglioramenti"

"Ancora nuove tasse, la cosa non ci può trovare soddisfatti". L’incontro di ieri mattina tra la sindaca Daniela Angelini, l’assessore Alessandro Nicolardi e le categorie economiche, ha visto più di un muso lungo. Rispetto all’anno precedente la novità è l’introduzione dell’addizionale Irpef. La sindaca ha motivato la scelta spiegando che, oltre a una riorganizzazione della spesa, si tratta di un bilancio che guarda al rilancio della città e al decoro, nota dolente degli ultimi anni.

"Non possiamo che prendere atto del bilancio voluto dall’amministrazione – premette Luca Cevoli, direttore di Federalberghi –. Tuttavia dobbiamo far presente che da tanti anni ormai assistiamo all’introduzione di nuove tasse, senza che poi si torni indietro. Ma a fronte di una tassazione che aumenta, le condizioni della città peggiorano. Sulla Tari ci avevano detto che l’introduzione della multiutility Hera avrebbe ridotto le spese, ed invece no. Poi c’è stata l’introduzione dell’imposta di soggiorno. Avevamo dei tesoretti con le azioni di Hera, Romagna Acque e Sis, tutti venduti ed esauriti senza che in città si siano visti grandi miglioramenti. Gli hotel attendono ancora il rimborso dell’imposta di soggiorno del Capodanno scorso. E mentre la tassazione cresce, continuiamo ad attendere l’apertura dei tanti tavoli di concertazione per il turismo della città, il vero motore di Riccione".

Il bicchiere è mezzo vuoto anche per Alfredo Rastelli di Confcommercio. "La reintroduzione dell’addizionale Irpef non ci può trovare contenti. Una nuova tassa in un periodo difficile per attività e cittadini non può essere ben accolta. La sindaca ci ha assicurato che quanto incassato verrà investito in città. Attendiamo e ci auguriamo che non sia un modo per chiudere dei buchi di bilancio come in passato. Vorremmo anche capire come viene spesa nel dettaglio l’imposta di soggiorno incassata dal Comune. Siamo usciti dall’incontro con una promessa, e ora aspettiamo di vedere i fatti, stessa cosa faranno imprenditori e cittadini".

