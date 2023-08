Nuove telecamere a San Lorenzo

È stata affidata all’associazione Città Teatro la parte del ‘progetto di rigenerazione e sicurezza urbana del quartiere di San Lorenzo’ che riguarda la tutela degli anziani dalle varie forme di truffe e raggiri nei loro confronti. Le visite a domicilio della compagnia, che avrà il compito di formare e informare, saranno anticipate da un avviso del settore servizi sociali del Comune di Riccione. Un lavoro certosino che, in collaborazione col settore Cultura, si concluderà con l’allestimento di un particolare lavoro teatrale sulle forme di truffe e contromisure di prevenzione, sperimentate durante le visite a domicilio. La delibera, firmata ieri dalla comandante della Polizia municipale Isotta Macini, è parte del ben più ampio progetto, portato avanti non solo dai Servizi sociali e comando di viale Empoli, che è capofila, ma anche dai settori Lavori pubblici, come annunciato dalla giunta Angelini. Si tratta di ‘Laboratorio San Lorenzo’, frutto dell’accordo di programma tra Comune di Riccione e Regione Emilia-Romagna, che richiede un investimento complessivo di 130mila euro, dei quali 104 mila finanziati dalla Regione. È inclusa la spesa delle telecamere (saranno quattrosei) da installare in zona assieme a un altro dispositivo, capace di leggere le targhe dei veicoli, a maggiore tutela dei residenti. La parte relativa alla videosorveglianza e controllo dei transiti è in capo alla Polizia municipale. I lavori pubblici si occuperanno invece dell’arredo urbano, del potenziamento della pubblica illuminazione, soprattutto nei punti più critici come quello in prossimità del sottopasso ciclopedonale, davanti all’ex scola elementare, ora sede dei Servizi sociali. Ne fa parte anche l’isola fitness che tra non molto sarà a disposizione in viale Bergamo. Insomma, quanto basta a mettere in sicurezza la zona, negli ultimi anni tormentata da diversi atti vandalici.

Nives Concolino