Nuove telecamere. Firmato il protocollo in prefettura

Con l’occhio elettronico acceso, le scuole e il Parco delle Speranze a Villa Verucchio saranno più sicure. Ne sono convinti a Verucchio, che festeggia il finanziamento ricevuto dal ministero dell’Interno nell’ambito del progetto ‘Scuole sicure’, 11.600 euro per installare un nuovo impianto di videosorveglianza. Il prefetto Rosa Maria Padovano e la sindaca Stefania Sabba hanno sottoscritto ieri in prefettura il relativo protocollo d’intesa. Come anticipato dal Carlino, il Comune di Verucchio è fra i 171 Comuni italiani individuati dal Viminale per iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Il arrivo ci sono 9 telecamere alla scuola primaria Rodari di Villa. Il nuovo intervento partirà nei primi mesi del 2024.