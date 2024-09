Nuove telecamere: multa a chi ‘brucia’ il rosso

Niente più sconti a chi passa con il rosso. Dopo una sperimentazione andata avanti per mesi e mesi, adesso si fa sul serio. Terminati i test e la fase di monitoraggio (iniziata in autunno), da oggi a Santarcangelo sono attive le nuove telecamere che multano chi ‘brucia’ il rosso al semaforo tra la via Emilia e viale Mazzini e a quello tra la Marecchiese e via Trasversale Marecchia. Gli impianti "rilevano le infrazioni solo di chi, con il semaforo rosso già scattato, prosegue la marcia. Niente sanzioni per chi si trova nel mezzo dell’incrocio, per esempio a causa del traffico, prima che il rosso sia scattato", precisa l’amministrazione comunale. L’attivazione delle telecamere, montate più di un anno fa, arriva dopo una lunga sperimentazione e l’installazione dei pannelli luminosi che avvertono della durata dell’arancione. Era naturale andasse così, dopo quanto accaduto in passato. Nel 2007 il Comune installò le prime telecamere sulla via Emilia per multare chi passava con il rosso. Ma appena due anni dopo, nel 2009, l’amministrazione fu costretta a smontarle, per la marea di polemiche e la valanga di ricorsi contro i dispositivi, che allora si chiamavano T-red e utilizzavano un’altra tecnologia. Cambia la musica ora con i Vistared, già impiegati da anni a Rimini, a Riccione e in molti altri comuni. Durante il monitoraggio di questi mesi le nuove telecamere montate sulla via Emilia e sulla Marecchiese hanno rilevato oltre 5mila infrazioni. Cinquemila veicoli sorpresi a passare col rosso. Da oggi chi sarà beccato a bruciare il rosso sarà sanzionato.

Non è l’unica novità in tema di viabilità a Santarcangelo. Sempre da oggi scattano i divieti in via Massani, in centro storico, per consentire i lavori di consolidamento della strada e delle mura dello Sferisterio dopo il crollo di un albero (durante l’alluvione del 2023), le crepe e la cavità scoperte nella via. Gli interventi, del costo complessivo di 2,3 milioni (finanziati dai fondi stanziati dalla struttura commissariale post-alluvione) andranno avanti per mesi. La chiusura di un tratto di via Massani a causa del cantiere comporterà lo stop alla circolazione e alla sosta, con inevitabili disagi per chi vive e lavora in centro. Tornando alle telecamere, è entrata in funzione da pochi giorni il nuovo impianto di videosorveglianza installato a Sant’Ermete, nella curva di via Casale Sant’Ermete all’altezza dell’incrocio con via Martella.